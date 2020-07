Prefettura Viterbo, Referendum e Amministrative del 20 e 21 Settembre (Di mercoledì 22 luglio 2020) ...assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera e pubblicato nella Gazzetta ... in via informatica, sul sito del proprio Ufficio consolare, sul sito www.esteri.it e sul sito della ... Leggi su ontuscia

Ultime Notizie dalla rete : Prefettura Viterbo

OnTuscia.it

mentre alcuni ragazzi sono stati sanzionati alla Prefettura di Viterbo come assuntori di stupefacenti. Arrestato spacciatore dai carabinieri... Arrestata spacciatrice dalla polizia... Viola i sigilli ...C’è un arresto nell’aggressione avvenuta in via Tevere a Montalto Marina nella notte tra sabato e domenica. È una ragazza di Viterbo di 19 anni che, al termine di una furiosa lite con un coetaneo sort ...