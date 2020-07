Orte-Civitavecchia, la Corte Ue dà la sua sentenza. Ma c’è di mezzo il decreto Semplificazioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Eravamo rimasti che sul completamento della superstrada Orte-Civitavecchia doveva esprimersi la COrte di Giustizia europea. Bene, lo ha fatto e ha dato sostanzialmente ragione alle associazioni ambientaliste che avevano rilevato enne illegittimità nella procedura con cui l’allora governo Gentiloni aveva approvato un tracciato che andava ad intaccare pesantemente un sito di interesse comunitario integro (Zona Speciale di Conservazione, nella specie, la Valle del Mignone) e questo nonostante lo stesso Ministero dell’Ambiente si fosse espresso negativamente. L’ultimo post che avevo scritto al riguardo si concludeva così: “Questa vicenda denuncia chiaramente come ai nostri governanti dell’ambiente non freghi nulla.” Del resto, l’ultimo atto di quel governo fu il nuovo Testo Unico ... Leggi su ilfattoquotidiano

Quindi adesso per la Orte-Civitavecchia (il tratto che resta da completare) si torna al Tar Lazio, che dovrà uniformarsi al responso della Corte Ue e quindi dichiarare che il tracciato più veloce, ma ...

Il GiG: “La Corte di Giustizia Europea salva il futuro della Valle del Mignone”

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza Sez. VI, 16 luglio 2020, causa C-411/19, ha davvero reso migliore il futuro della Valle del Mignone, gravemente resa in pericolo dal progetto di completa ...

