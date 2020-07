Norvegia: commemorazioni per i 9 anni dalla strage di Utoya (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA-AFP, - ROMA, 22 LUG - commemorazioni, in Norvegia senza assembramenti a causa del coronavirus, per i nove anni dalla strage di Anders Breivik, l'estremista di destra che prima fece esplodere un'... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Norvegia: commemorazioni per i 9 anni dalla strage di Utoya -

Ultime Notizie dalla rete : Norvegia commemorazioni Norvegia: commemorazioni per i 9 anni dalla strage di Utoya - Ultima Ora Agenzia ANSA Norvegia: commemorazioni per i 9 anni dalla strage di Utoya

(ANSA-AFP) - ROMA, 22 LUG - Commemorazioni, in Norvegia senza assembramenti a causa del coronavirus, per i nove anni dalla strage di Anders Breivik, l'estremista di destra che prima fece esplodere un' ...

(ANSA-AFP) - ROMA, 22 LUG - Commemorazioni, in Norvegia senza assembramenti a causa del coronavirus, per i nove anni dalla strage di Anders Breivik, l'estremista di destra che prima fece esplodere un' ...