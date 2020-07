MOVIOLA – Torino-Verona, gomitata di Nkoulou su Borini: Var e rigore per i gialloblu (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nel corso del match dello stadio Olimpico Grande Torino tra i granata di Moreno Longo e l’Hellas Verona di Ivan Juric è un episodio a cambiare il vento della gara. Fabio Borini entra in area di rigore, Nicolas Nkoulou va a contrastarlo, ma sbraccia e lo colpisce al volto con il gomito. Il direttore di gara inizialmente concede soltanto calcio d’angolo, ma poi, su indicazione del Var, va a rivedere l’azione e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta lo stesso Fabio Borini che, con grande freddezza, spiazza Salvatore Sirigu e realizza il gol del vantaggio per i gialloblu. Leggi su sportface

