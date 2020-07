MotoGp, Crutchlow operato allo scafoide: frattura ridotta e obiettivo GP di Jerez per il britannico (Di mercoledì 22 luglio 2020) Perfettamente riuscita l’operazione effettuata nella giornata di oggi sullo scafoide della mano sinistra di Cal Crutchlow, fratturato durante il warm-up dello scorso Gran Premio di Spagna. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl britannico è stato operato oggi dal dottor Mir, che ha inserito una vite nell’osso per ridurre la frattura, permettendogli così di poter sperare di correre domenica a Jerez. Il pilota della LCR infatti si presenterà al controllo medico giovedì per poter scendere poi in pista venerdì, in occasione della prima sessione di prove libere del GP di Andalusia. Insieme a lui si presenterà davanti alla Commissione Medica anche Alex Rins, il quale però ha deciso di non operarsi alla ... Leggi su sportfair

