Le quattro partite che restano da giocare in Serie A sono un vantaggio per il Napoli in chiave Barcellona (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tra meno di 20 giorni il Napoli sfiderà il Barcellona in Champions, per il ritorno degli ottavi. La squadra di Gattuso, scrive Repubblica Napoli, ha un vantaggio sui blaugrana: la Liga è finita, e il Barcellona non ha altri impegni calcistici in programma, invece in Serie A mancano ancora 4 partite. Il Napoli incontrerà avversarie di valore crescente, contro le quali potrà fare utili prove generali. “La trasferta di oggi (19.30) allo stadio Tardini rappresenta per il Napoli anche il quartultimo test in vista della sfida di Champions con il Barcellona, l’8 agosto. La Serie A volge al termine e il calendario sembra fatto apposta per facilitare la preparazione degli ... Leggi su ilnapolista

