KKN - Giuntoli-D' Avila | location dell' incontro non ancora stabilita | sarà decisivo per l' affare

Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime riguardo la trattativa per portare Victor Osimhen al Napoli: "Il prossimo fine settimana, in un luogo non ancora stabilito, ...

KKN – Osimhen-Napoli, la svolta: nel weekend incontro tra Giuntoli e l’agente D’Avila!

Victor Osimhen, attaccante del Lille, è il primo giocatore finito nella lista del DS Cristiano Giuntoli per rinforzare il reparto offensivo. (AreaNapoli.it) Quindi bisognerà avere ancora un po' di ...

