Inchiesta sui test sierologici in Lombardia, indagati i vertici dell'ospedale San Matteo di Pavia e di Diasorin (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (22 luglio)La Procura di Pavia, nell'ambito di un'Inchiesta sull'accordo tra l'ospedale di Pavia e la società piemontese, Diasorin, per l'effettuazione dei test sierologici anti-Coronavirus, ha indagato i vertici del Policlinico San Matteo di Pavia e della società Diasorin. Perquisizioni e sequestri di documentazione Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Mario Venditti e dal pm Paolo Mazza. Diverse le perquisizioni domiciliari e locali nei confronti degli indagati accusati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato. Chiesto il sequestro della documentazione e degli apparati

