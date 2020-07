Droga, spaccio e tortura: a Piacenza caserma sequestrata e 10 carabinieri sottoposti a misure (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sono dieci, complessivamente, i carabinieri sottoposti a misure nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Piacenza che contesta, a vario titolo, diversi reati tra cui spaccio di Droga, estorsione... Leggi su feedpress.me

Ultime Notizie dalla rete : Droga spaccio Droga Nonantola, la pizzeria era la centrale dello spaccio il Resto del Carlino Droga e legami con i clan, Luca Lucci da capo della Curva Sud del Milan a «sorvegliato speciale»

Il Toro dovrà restare per tre anni lontano da Milano e da Sesto San Giovanni. E chiuso in casa dalle dieci di sera alle sette del mattino. Ma ancor peggiore per chi si fregia d’essere uno dei più impo ...

Acireale, in casa minimarket della droga: arrestato un pescivendolo

Al termine di una proficua attività i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Acireale, coadiuvati dai militari della locale Stazione, hanno arrestato in flagranza di reato un pescivendol ...

