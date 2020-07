Coronavirus: Spagna, 224 focolai con oltre 2.600 contagi (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 22 LUG - Aumentano in Spagna i focolai di Coronavirus: secondo i dati resi noti oggi dalle autorità sanitarie: nel Paese - riporta La Vanguardia - sono 224, ovvero 23 casi in più ... Leggi su corrieredellosport

Corriere : In Spagna contagi triplicati nelle ultime settimane: 201 focolai - fanpage : #Covid19 la Spagna ripiomba nell'incubo - Agenzia_Ansa : #Coronavirus In #Spagna 224 focolai con oltre 2.600 contagi #ANSA - docdrugztore : RT @fattoquotidiano: Coronavirus – Spagna, aumentano i focolai: sono 224. Contagi legati a famiglie, discoteche e raccolta frutta https://t… - clikservernet : Coronavirus – Spagna, aumentano i focolai: sono 224. Contagi legati a famiglie, discoteche e raccolta frutta -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spagna

A provocare l’incremento sono soprattutto i focoalai in Catalogna e Aragona, spiega al Pais il portavoce della società spagnola di epidemiologia, Rodríguez Artalejo, che aggiunge anche i Paesi Baschi.ROMA, 22 LUG - Aumentano in Spagna i focolai di coronavirus: secondo i dati resi noti oggi dalle autorità sanitarie: nel Paese - riporta La Vanguardia - sono 224, ovvero 23 casi in più rispetto ...