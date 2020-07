Coronavirus: Argentina, record di 5.344 casi in 24 ore (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 22 LUG - L'Argentina ha registrato un record di 5.344 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato che porta il bilancio complessivo dei contagi a quota 136.118: anche i nuovi ... Leggi su corrieredellosport

