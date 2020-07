Carosone, big in concerto a Napoli e mostra per i 100 anni dalla nascita (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Ci siamo, quasi. Dovevamo festeggiarlo prima, il nostro maestro, l’americano di Napoli, Renato Carosone, che avrebbe compiuto 100 anni il 3 gennaio scorso, ma, come ogni manifestazione prevista nei mesi passati, la pandemia ci ha bloccati, costretti a ritardare, cambiare piani e programma, ma… Ci siamo quasi, eccoci, con un concerto grosso per il maestro, con un ritorno, il 27 luglio, alle 21, all’Arena Flegrea, da cui, nel 2002, siamo partiti per un’avventura durata dieci fantastiche edizioni”. Così Federico Vacalebre, direttore artistico del Premio Carosone, prodotto da Teta Pitteri e curato nel coordinamento musicale da Gigi De Rienzo, parla del programma di omaggi che dalla prossima settimana verranno dedicato al grande artista scomparso. ... Leggi su ildenaro

