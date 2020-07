Caldo killer, Vito si tuffa in acqua e muore davanti a moglie e figlia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Caldo killer in provincia di Ferrara. Vito Cassa, 74enne originario di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, è morto annegato nei pressi del Bagno Eden a Lido Di Spina (Comacchio), sulla riviera romagnola. Lido Di Spina (Comacchio), 74enne muore dopo un tuffo a mare Ieri alle 17 e 30 l’uomo era in spiaggia in compagnia … L'articolo Caldo killer, Vito si tuffa in acqua e muore davanti a moglie e figlia Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Relax. Abbiamo bisogno di sentirci più tranquilli, dopo tutto quello che è successo negli ultimi mesi con Covid-19, e di goderci qualche giorno di vacanza. Ma non dimentichiamo che, mentre noi ci rila ...

Idrocuzione, attenzione al killer silenzioso dell’estate che uccide in acqua

Molte persone amano andare a mare quando arrivano l’estate ed il caldo come in questi giorni ... Si tratta di un vero e proprio “killer” silenzioso che al mare o al lago può rivelarsi davvero fatale.

