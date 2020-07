Benevento, la felicità di Sagna: “Dimostrato di poter giocare in A” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Bacary Sagna e il Benevento si sono incrociati solo per sei mesi. Tanto è bastato, però, per sancire un legame forte e duraturo tra il difensore francese e la Strega. Loic Remy, ad esempio, si era convinto ad accettare i giallorossi proprio parlando con Sagna, prima di essere stoppato alle visite mediche. L’ex difensore della compagine sannita ha celebrato a Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, la promozione nel massimo campionato ottenuta dalla formazione di Pippo Inzaghi. “Sono molto felice. È meritata questa promozione perché la squadra ha fatto molto bene“, ha dichiarato Sagna all’emittente radiofonica, “hanno dimostrato che possono ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Benevento felicità Benevento, le dimissioni di Mastella da sindaco: «La Lega non mi vuole, ma mi ricandido» Corriere della Sera