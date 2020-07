Valencia, l’addio social di Florenzi: “accolto con affetto e calore, grazie per avermi fatto sentire a casa” (Di martedì 21 luglio 2020) E’ terminata l’esperienza di Alessandro Florenzi con la maglia del Valencia, l’esterno italiano ha salutato il club spagnolo al termine della Liga, facendo ritorno alla Roma dopo il prestito secco dello scorso gennaio. Claudio Villa/Getty ImagesFlorenzi ha postato oggi un messaggio per la sua ormai ex società, scattando una foto dall’oblo dell’aereo: “SOLO grazie! Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto. grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. grazie a ... Leggi su sportfair

