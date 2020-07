Ucraina, arrestato il sequestratore del bus: ostaggi illesi (Di martedì 21 luglio 2020) L'uomo che ha preso il controllo di un pullman a Lutsk, in Ucraina , e sequestrato i passeggeri, è stato arrestato. Tutti i 13 ostaggi sono stati liberati e sono illesi. Il sequestratore è un ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ha preso in ostaggio una ventina di persone su un autobus a Lutsk, città a 400 chilometri a ovest di Kiev portando con sé “armi ed esplosivi”. Dieci ore di sequestro, prima del blitz della polizia che ...I venti passeggeri di un autobus presi in ostaggio a Lutsk, in Ucraina, da un uomo armato, sono stati liberati. Il sequestratore, che ha comunicato agli agenti di chiamarsi Maksym Plokhoï, ma il cui v ...