Temptation Island spoiler: falò di confronto e proposta di matrimonio per una coppia (FOTO) (Di martedì 21 luglio 2020) In queste ore è trapelato un gossip davvero molto interessante che riguarda Temptation Island e un’inaspettata proposta di matrimonio durante un falò. Quattro delle sei coppie in gara stanno ancora vivendo il viaggio nei sentimenti e tutte sembrano star mettendo a dura prova il loro amore. Tra queste, però, sembrerebbe esserci qualcuno che, inaspettatamente, avrebbe deciso di andare via insieme riuscendo a strappare anche un’importante dichiarazione d’amore. Andiamo a vedere di chi si tratta e come è nato questo rumors. La proposta di matrimonio durante il falò Sul profilo Instagram dell’influencer Amedeo Venza sono apparse delle Stories in cui è sganciata una bomba sul reality show incentrato sulle tentazioni. Il reality ... Leggi su kontrokultura

LaMammaN1 : - Notiziedi_it : Temptation Island 2020: Antonio Martello sotto accusa. Una presunta amante attacca ‘Tradiva Annamaria con me’ - fangirland_ : RT @kurafornication: Un uomo che guarda temptation island che assorbenti usa? - BEAVTIFVLCAT : | HI VISTO LA PRIMA PUNTATA DI TEMPTATION ISLAND IN STREAMING SOLO PER QUELLA SCENA - Zedar73 : @cuoreeacciaio Pora stellina lui , su torna a guardare e commentare Temptation Island che è tera tera de livello tuo -