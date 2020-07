Recovery Fund, Coldiretti: da quando è iniziata la pandemia in Italia soffre il 57% delle aziende (Di martedì 21 luglio 2020) “Da quando è iniziata la pandemia in Italia il 57% delle 730mila aziende agricole nazionali ha registrato una diminuzione dell’attività con un impatto che varia da settore a settore, dall’allevamento al vino, dall’ortofrutta all’olio, dai fiori alle piante senza dimenticare la pesca”. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini dell’incontro dei presidenti dell’Organizzazione nel sottolineare che l’obiettivo di un adeguato livello di approvvigionamento alimentare torna ad essere un tema di sicurezza nazionale per ii quale un sostegno importante può arrivare dalle risorse rese disponibili dal Recovery Fund. All’incontro ... Leggi su meteoweb.eu

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - petergomezblog : #Recoveryfund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. #Conte: “Abbiamo… - echenotizieoggi : RT @MarcoRizzoPC: La trappola della finta trattativa sui recovery fund imporrà al nostro Paese condizionalità che saranno pagate con attacc… - Orlando81631889 : RT @LegaSalvini: DAGOSPIA: 'A BRUXELLES ACCORDO VICINO SUL RECOVERY FUND: 310 MILIARDI IN PRESTITI, 390 A FONDO PERDUTO, PRESI DAL BILANCIO… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery fund, chi vince e chi perde Wired.it Recovery fund, Conte vede il traguardo e cerca di allontanare il Mes

Chiudere l'accordo al rialzo, con un aumento delle risorse del Recovery fund che andranno all'Italia e un compromesso sul sistema di governance. Allontanare il Mes. Rafforzare il governo e sé stesso.

Recovery Fund, Conte porta a casa 209 mld di euro per l’Italia

I leader europei hanno raggiunto lo storico accordo sul Recovery Fund ed il Bilancio Ue 2021-2027 al termine di un negoziato record durato quattro giorni e quattro notti. Si tratta del summit più lung ...

