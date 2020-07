Mattarella a Conte: "L'Europa ora è più forte Ue più forte, da Italia piano interventi (Di martedì 21 luglio 2020) AGI - L'Europa esce rafforzata dall'accordo raggiunto a Bruxelles e ora per l'Italia ci sono le condizioni per predisporre in tempi rapidi un piano di interventi per superare la crisi Covid. Sergio Mattarella ha ricevuto stamane Giuseppe Conte, appena atterrato a Roma di ritorno dal vertice europeo. A quanto si apprende, nel corso dell'incontro il Presidente della Repubblica ha espresso a Conte apprezzamento e soddisfazione per l'importante esito del Consiglio Europeo. Un risultato che innanzitutto rafforza il ruolo dell'Unione e contribuisce alla creazione di condizioni proficue perché l'Italia possa predisporre rapidamente un concreto ed efficace programma di interventi. Leggi su agi

