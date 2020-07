Manifest 2, anticipazioni 24 luglio 2020: Saanvi in stato confusionale (Di martedì 21 luglio 2020) Manifest 2 torna a partire dalle ore 21.20 circa, su Canale 5 in prima visione assoluta, venerdì 24 luglio 2020. Tre nuovi episodi terranno alta l’attenzione dei telespettatori. Finalmente, i passeggeri del Volo 828 verranno a sapere che cosa c’è dietro le chiamate inquietanti che stanno ricevendo. Ben sarà determinato a non perdere sua figlia, completamente assuefatta dalla Chiesa dei Credenti. Stando agli spoiler di Manifest 2, alcuni fanatici vorranno eliminare per sempre i passeggeri del Volo 828. Ben proverà a trovare un punto di incontro con Olive, mentre una scoperta di Saanvi potrebbe cambiare per sempre il corso degli eventi. Manifest 2 spoiler 24 luglio 2020 su Canale 5 Nel primo episodio ... Leggi su kontrokultura

cheTVfa : #Manifest – 17 luglio 2020 | ANTICIPAZIONI seconda puntata - CorriereCitta : #Manifest, stasera in tv: orario, canale, episodi, anticipazioni - zazoomblog : Manifest 2 anticipazioni puntate in onda venerdì 17 luglio su Canale 5 - #Manifest #anticipazioni #puntate -