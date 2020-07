Lapo Elkann risponde al Barcellona: “CR7 campione vero, Messi invece…” (Di martedì 21 luglio 2020) "France Football" ha sorpreso tutti ieri, annunciando la decisione di non assegnare il Pallone d'Oro 2020. Una scelta clamorosa e storica, dato che dal 1956 a oggi non era mai successo di non avere l'uomo copertina dell'anno. Tuttavia l'emergenza Coronavirus ha costretto la rivista che assegna il premio individuale a rivedere i proprio piani. La mancata incoronazione del re del 2020 ha suscitato diverse reazioni nel mondo. Tra queste c'è stata anche quella del Barcellona, che ironicamente ha rimarcato: "Sappiamo chi è il migliore". Un'allusione alla superiorità di Leo Messi, fuoriclasse dei catalani e ultimo vincitore del Pallone d'Oro.caption id="attachment 929115" align="alignnone" width="1024" Messi Griezmann Barcellona (getty images)/captionRISPOSTALapo Elkann ... Leggi su itasportpress

