L’acqua non bolle ancora? Ecco come guadagnare tempo in cucina! (Di martedì 21 luglio 2020) Ogni volta che si cucina un buon primo, bisogna aspettare fino a che l’acqua non bolle, prima di buttare giù la pasta. Questa procedura può richiedere anche più di 30 minuti, cosa possiamo fare nel frattempo? Abbiamo per voi tanti consigli sulle attività da svolgere durante l’attesa, per una cucina sempre ordinatissima! Molto spesso, quando le faccende domestiche sono tante, ci si ritrova all’ultimo, a fare tutto di corsa e senza aver un minuto di pausa.D’ora in poi mai più! Con queste tecniche infallibili, risparmierete moltissimo tempo da dedicare a voi stesse! Potete anche invitare a casa tutti gli ospiti che volete, poiché sarà sempre pulita e in ordine, in modo veloce e meno stressante!Curiose? Iniziamo! L’acqua bolle? ... Leggi su pianetadonne.blog

fattoquotidiano : Massa Carrara, scarica 15 quintali di letame davanti al Comune di Aulla per protesta: “Non arriva l’acqua nei miei… - wireditalia : Mancano 23,4 miliardi di metri cubi d’acqua, l'equivalente del lago di Como. Bisogna rivedere la gestione della ret… - awanasgh : @luigisky2 @radiosilvana @MattiaMinelle82 @Uomo900 @mani72012 Ma non era u cazz pa banc e L acqua? Vabbè comunque i… - apartete : RT @deadiscordiaa: IO AMO IL FREDDO CAZZO IL CALDO LO ODIO ALMENO QUANDO FA FREDDO PUOI COPRIRTI MA DAL CALDO NON C'È VIA DI SCAMPO STO SUD… - thankyoumarco : RT @deadiscordiaa: IO AMO IL FREDDO CAZZO IL CALDO LO ODIO ALMENO QUANDO FA FREDDO PUOI COPRIRTI MA DAL CALDO NON C'È VIA DI SCAMPO STO SUD… -

Ultime Notizie dalla rete : L’acqua non «Ho inventato l’alternativa al solito fumo» Panorama