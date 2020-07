Jonathan Cilia Faro pubblica il brano “Giramondo” (Di martedì 21 luglio 2020) Jonathan Cilia Faro in radio e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Giramondo”: online anche il videoclip diretto da Simone Tittaferrante In rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali “GIRAMONDO” (NewArias Entertainment / BFD – Sony / The Orchard), il nuovo singolo di Jonathan Cilia Faro. Il brano scritto da Paolo Marioni, vede la pre-produzione e gli… L'articolo Jonathan Cilia Faro pubblica il brano “Giramondo” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Jonathan Cilia "Giramondo": è uscito il nuovo singolo di Jonathan Cilia Faro Sardegna Reporter In anteprima "Giramondo" nuovo singolo di Jonathan Cilia Faro

Milano, 6 lug. (askanews) - In anteprima un ampio stralcio di"Giramondo" (NewArias Entertainment / BFD - Sony / The Orchard), il nuovo singolo di Jonathan Cilia Faro da martedì 7 luglio in rotazione r ...

Milano, 6 lug. (askanews) - In anteprima un ampio stralcio di"Giramondo" (NewArias Entertainment / BFD - Sony / The Orchard), il nuovo singolo di Jonathan Cilia Faro da martedì 7 luglio in rotazione r ...