Inter, Conte: «Guardiamo alla Juventus per migliorare» (Di martedì 21 luglio 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato alla vigilia della partita contro la Fiorentina Antonio Conte, allenatore dell’Inter, durante l’Intervista a Inter Tv alla vigilia della partita contro la Fiorentina ha parlato anche del modello Juventus. «Noi dobbiamo cercare di migliorare, l’ambizione del club è ottenere la qualificazione in Champions League ogni anno, ma anche essere sempre più competitivi per poi puntare allo scudetto. In questo momento la squadra migliore è ancora la Juventus, che va per il suo nono Scudetto consecutivo. Noi Guardiamo a loro e cerchiamo di ... Leggi su calcionews24

riotta : 'Alla fine, chi prende uno schiaffo è sempre l' @Inter . Strano... Non potete non vedere quello che è accaduto'. Ca… - Inter : ?? | FORMAZIONE #RomaInter, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - FBiasin : - Si parla dei calendari. - Non si parla di #RomaInter. - I tifosi da ieri lo sentono molto più “vicino”. L’uscita… - gioperarch : Sprazzi di lucidità - clikservernet : Antonio Conte parla di qualificazione in Champions League dell’Inter, ma non è aritmetica -