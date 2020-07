Il Covid non ferma School Movie Cinedù: al via l’8° edizione (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – School Movie è pronto a ripartire. I piccoli protagonisti dell’evento scolastico più atteso dell’anno potranno finalmente tornare a sognare. Ripartire con “coraggio”, quello stesso “coraggio” che i nostri bambini hanno dimostrato di avere in questi mesi difficili. E il “coraggio”, il caso a volte è strano, è la tematica dell’8° edizione di School Movie, mai avremmo potuto scegliere tema più indicato. Con il solito entusiasmo di sempre School Movie-Cinedù, in collaborazione con la Communication Land, ha rimesso in moto la macchina organizzativa, esattamente da dove si era fermata: 52 Comuni che avevano detto ... Leggi su anteprima24

fanpage : 'Questo è il nostro amico Kevin, perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è #COVID19 Questo… - IlContiAndrea : Nessun morto in #Lombardia per #Covid_19: non accadeva dal 22 febbraio. Non so quanto durerà questo dato, spero tan… - FMCastaldo : Il #MES non si può usare per aiuti a famiglie e imprese, ma solo per spese sanitarie dirette e indirette legate all… - WCOCHISE : @MadameA02 La porto anch'io, è un riguardo verso gli altri non ricambiato. L'altro giorno ho avuto la febbre a 38.5… - iopunto67 : RT @lindaeciao: #Lombardia #CommissariateLaLombardia I dati non sono mai stati veri. Non hanno fatto i tamponi nemmeno alle persone con i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Il pediatra Villani: «Il Covid non contagia i bambini? Falso, ma riaprire le scuole in sicurezza si può» Il Messaggero L’impatto sociale della tecnologia digitale, quali conseguenze?

Qualche tempo fa ho partecipato al dibattito sulle applicazioni di tracciamento digitale dei contatti per la gestione della pandemia del Covid-19: centralizzato o ... anche se preparate in materia – ...

A spasso col Duca: il progetto della passeggiata estense da corso Garibaldi alla Reggia di Rivalta spiegato ai cittadini

Il progetto di manutenzione e rinnovamento del sistema del verde di viale Umberto I – tratto da piazza Cadorna a piazza Lepanto – si inserisce nella riqualificazione e valorizzazione della Passeggiata ...

