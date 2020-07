Genoa-Sampdoria, Nicola: “Non è finita ma siamo vicini all’obbiettivo. Ranieri? Ecco cosa penso” (Di martedì 21 luglio 2020) Il Genoa si prepara in vista del derby della Lanterna.Alla vigilia del match contro i rivali della Sampdoria, il tecnico del Grifone Davide Nicola si è espresso in conferenza stampa attraverso i canali ufficiali del club rossoblù: "Stiamo arrivando nelle ultime quattro partite, domani ne mancheranno solo più tre, e quindi da dove siamo partiti e dove siamo adesso la spinta emotiva deve essere tantissima. Non è solo per la vittoria con il Lecce ma l'impresa che possiamo compiere. Quando sono arrivato ho parlato di impresa sportiva fantastica da compiere, da terminare. Stiamo dando tutto noi stesso, ci stiamo mettendo grandissimo impegno e dedicazione. Grande lavoro; lo sanno i ragazzi che c'erano prima, lo sanno quelli che sono arrivati dopo a darci una mano. ... Leggi su mediagol

