Gasperini: “Non ero io che dovevo andare fuori, l’Atalanta è una squadra corretta” (Di martedì 21 luglio 2020) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato la vittoria contro il Bologna. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: “Mihajlovic? Sorvoliamo subito, parliamo della partita e dell’Atalanta che è stata una gara difficile. Noi siamo una squadra corretta sempre, non ero io che dovevo andare fuori. Il Bologna nella prima mezzz’ora ha giocato bene, noi come sempre all’inizio partiamo con il rallentatore. Poi siamo venuti fuori e abbiamo vinto meritatamente. Non abbiamo una panchina lunghissima, ma abbiamo la qualità. Abbiamo ragazzi che si allenano con noi, hanno esordito e stanno facendo bene con noi. Sarà fondamentale mantenere questa concentrazione fino alla fine. Ilicic? Come ha ... Leggi su alfredopedulla

