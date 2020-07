Focolaio lucano, 25 migranti positivi (Di martedì 21 luglio 2020) ANSA, - POTENZA, 21 LUG - Venticinque migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono positivi al coronavirus. Lo hanno accertato i tamponi ... Leggi su corrieredellosport

