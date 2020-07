Effetto Ferragni? Sui social la suggeriscono al Partito Democratico (Di martedì 21 luglio 2020) Federico Garau Chiara Ferragni ha un seguito enorme, una sua visita alla Galleria degli Uffizi è stata sufficiente a far incrementare gli accessi. Sui social impazzano i meme sugli effetti benefici della bionda influencer, e c'è chi la mette in posa davanti alla sede del Pd Altro che Nicola Zingaretti, finito addirittura ultimo nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione del Governance Poll 2020 con il 31% di preferenze, il Partito Democratico avrebbe bisogno di ben altre personalità a rappresentarlo. Lo sanno bene gli internauti, che suggeriscono al Pd di chiamare in causa Chiara Ferragni, amatissima fra i giovani. Non si sa mai, magari la blogger ed impreditrice divenuta famosa grazie alla sua pagina web "The Blonde Salad" potrebbe compiere ... Leggi su ilgiornale

