Cosa succede intanto nel mondo (Di martedì 21 luglio 2020) Il parlamento egiziano autorizza un intervento militare in Libia, i creditori internazionali respingono la proposta del governo argentino sul debito, cominciato in Sudan il processo all’ex presidente Omar al Bashir. Leggi Leggi su internazionale

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Bonus POS, come fruire del credito d'imposta e cosa succede se si sbaglia Agenda Digitale La Cina reagisce. Ecco quali ripercussioni per il Regno Unito dopo lo stop su Huawei

Le relazioni tra il Regno Unito e la Cina sono peggiorate nelle ultime settimane a causa della decisione di Londra di vietare l'uso dei componenti Huawei sulla rete 5G. Di fronte alle accuse di cattiv ...

In autunno rischio paralisi “da quarantena” per covid-19? Dall'omceo forte “stimolo” a regione e comune di milano

Cosa potrebbe succedere se il Covid-19 tornasse in autunno? La domanda, che circola spesso insistentemente a riguardo delle possibili ricadute economiche, se l'è invece posta anche l'OMCeO di Milano r ...

