Bilancio europeo, novità dal Consiglio: sui rebate è vittoria dei “frugali” (Di martedì 21 luglio 2020) Bilancio europeo, novità dal Consiglio: sui rebate è vittoria dei “frugali” Oltre ad un Recovery fund sostanzialmente in linea con la proposta della Commissione, eccetto per un volume di prestiti più elevati, l’altra novità emersa dal Consiglio europeo di questi giorni è l’invariabilità del Bilancio europeo 2021-2027 che è rimasto sostanzialmente uguale a quello precedente: 1.074 miliardi. I “frugali” portano però a casa un buon risultato per quanti riguarda i rebate, ovvero “gli sconti”, i rimborsi che, con la Brexit, molti leader europei avrebbero voluto fossero cancellati. Tra chi ha beneficiato di ... Leggi su termometropolitico

ilfoglio_it : Tutto quello che c'è da sapere dell'accordo europeo sul Recovery fund. La governance del fondo e il Bilancio Ue. Lo… - LegaSalvini : RECOVERY FUND, DENARO IN PRESTITO SPACCIATO PER REGALO Da aprile 2021, compensati dai soldi che l’Italia già versa… - RadioRadicale : #EUCO: ACCORDO STORICO SUL #RECOVERYFUND ?? 92 ore di vertice ?? 750 miliardi di debito comune ?? 390 a fondo perd… - muntzer_thomas : @gualtierieurope ci conferma a @La7tv che l'Italia continuerà per tutti gli anni a venire a essere contribuente net… - Jarluc : RT @maxdantoni: Bilancio #EUCO in sintesi: 1) il Recovery Fund porta all'emissione di debito europeo, indubbiamente una novità importante 2… -