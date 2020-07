Atalanta, tre diffidati rischiano il Milan (Di martedì 21 luglio 2020) Contro il Bologna, l’Atalanta dovrà fare attenzione ai cartellini in vista della partita col Milan L’Atalanta giocherà questa sera contro il Bologna tra le mura domestiche. Con la squadra di Mihajlovic, i nerazzurri dovranno però fare attenzione ai cartellini gialli. Sono infatti tre i calciatori diffidati che, in caso di ammonizione, salterebbe il match di venerdì prossimo di San Siro contro il Milan. Si tratta di Toloi, Djimsiti e Castagne. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

OptaPaolo : 93 - Solo tre squadre nella storia della #SerieA hanno segnato più reti dell'#Atalanta (93 in questo campionato) do… - Atalanta_BC : Com'era... andata? ?? Tre gol splendidi firmati #Pašalic e #Ilicic per la vittoria del ‘Rigamonti’! ?????????????? ?? Supe… - corgiallorosso : #Florenzi, la #AsRoma fissa il prezzo Tre club seguono l’esterno giallorosso - sportli26181512 : Atalanta, sono tre i diffidati che potrebbero saltare il Milan: Dopo il brutto 5-0 dell'andata, il Milan venerdì ri… - Dalla_SerieA : Juve, è scudetto giovedì se... - -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta tre

Calcio News 24

“Trascinata da Ilicic, Gomez e Zapata, l’Atalanta è la seconda miglior squadra nei cinque ... Ma nelle poche occasioni in cui i tre moschettieri nerazzurri, con 46 reti all’attivo in stagione, non ...La sfida nella sfida fra Cristiano Ronaldo e Immobile la apre il portoghese nella ripresa che nel giro di tre minuti, dal 51esimo al 54esimo ... Stesso discorso per l’Atalanta che resta inchiodata a ...