Al G8 di Genova non ci sono stati eroi, ma solo rovine (Di martedì 21 luglio 2020) Il G8 di Genova ha rappresentato uno spartiacque nella storia della Repubblica. Il Capo della Polizia Franco Gabrielli senza mezzi termini lo ha definito una catastrofe mentre il suo predecessore, Antonio Manganelli, già 8 anni si prese la responsabilità di chiedere scusa. Le responsabilità dei singoli sono state in taluni casi accertate sia tra chi vestiva una divisa sia tra coloro che scesero in piazza con l’obiettivo preciso di trasformare una protesta pacifica in una contestazione violenta. A Genova non ci sono stati eroi, ma solo rovine.La classe politica dell’epoca e anche i vertici della Polizia di allora non contribuirono come avrebbero dovuto alla ricerca delle responsabilità sistemiche, spesso scaricando ... Leggi su huffingtonpost

