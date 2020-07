Agguato a Ponticelli, due feriti a colpi di pistola (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Agguato via Villa Romana a Ponticelli, quartiere orientale di Napoli. Due uomini, in sella a uno scooter, nei pressi della sede del giudice di Pace, sono stati affiancati da un altro mezzo. Uno dei due ha estratto una pistola e fatto fuoco. Sono stati feriti Marco Cozzolino, 30 anni, e Andrea Attanasio, 35 anni, entrambi con precedenti penali. I due sono stati trasportati all’ospedale del Mare. Il primo ha riportato una frattura alla tibia, l’altro una ferita all’addome: il proiettile è fuoriuscito e non ha lesionato organi vitali. Indaga la Squadra Mobile. L'articolo Agguato a Ponticelli, due feriti a colpi di pistola proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

