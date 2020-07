Accordo Ue sul Recovery Fund, Conte “Giornata storica” (Di martedì 21 luglio 2020) BRUXELLES (ITALPRESS) – Poco prima dell'alba, dopo quattro giorni di trattative, i capi di Stato e di governo dell'Unione europea hanno raggiunto un Accordo sul fondo per la ripresa e sul quadro finanzario pluriennale. L'annuncio arriva via Twitter dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo raggiunto un Accordo sul pacchetto di risanamento e sul bilancio europeo per il 2021-2027. Questo è un accotrdo forte. E, soprattutto, l'Accordo giusto per l'Europa in questo momento”, scandisce dopo che ieri sera aveva proposto una nuova bozza di Accordo che alla fine ha messo d'Accordo tutti.La proposta conferma i 750 miliardi del Recovery Fund, ma dei 500 miliardi a fondo perduto 110 si trasformano in prestiti, ... Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT soddisfatto dell'accordo sul #RecoveryPlan. 'Con 209 miliardi l'#Italia può ripartire c… - ilfoglio_it : Tutto quello che c'è da sapere dell'accordo europeo sul Recovery fund. La governance del fondo e il Bilancio Ue. Lo… - ItalyinEU : ?? BREAKING | Il Consiglio europeo é terminato. Dopo 5 giorni di intensi negoziati #EUCO ha trovato un accordo sul p… - lookatbald : RT @davcarretta: L'accordo sul Recovery Fund è stato raggiunto tagliando la quota di sussidi destinati al bilancio Ue: 1) Programma sanit… - nicolabaita_ : RT @giusmo1: Vertice Ue, firmato l'accordo sul Recovery Fund -