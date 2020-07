Xbox Series X vedrà la fine del multiplayer online a pagamento includendolo nell'Xbox Game Pass? (Di lunedì 20 luglio 2020) Il connubio tra multiplayer online a paGamento e console è sostanzialmente inscalfibile, una prassi che praticamente tutti danno per scontata ma che negli ultimi giorni è stata al centro di ipotesi e rumor molto interessanti. Tutto è partito con la rimozione dell'abbonamento a Xbox Live Gold da 12 mesi.Si pensava a una sorta di errore ma con il Passare delle ore e dei giorni, l'ipotesi più accreditata è quella di un importante cambio di strategia da parte di Microsoft. Xbox Series X potrebbe portare con sé un cambiamento di paradigma per quanto riguarda il multiplayer online? Solo ipotesi al momento ma si tratta di ipotesi che hanno il sostegno ... Leggi su eurogamer

