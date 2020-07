Tre morti solo ieri, sette in una settimana: il lavoro torna a uccidere (Di lunedì 20 luglio 2020) In volo di venti metri. Dall’ottavo piano di una palazzo in ristrutturazione e consolidamento a piazza Ludovico Cervia, nel quartiere di Vigna Murata, Roma Sud. Sono morti così due operai, P. P. di 29 e S. F. di 52 anni, entrambi di Roma, mentre stavano tagliando una trave di cemento armato. Tutta la palazzina era coperta da teloni protettivi che non hanno potuto però impedire il salto nel vuoto e l’impatto fatale a terra. I RISCONTRI DEI VIGILI DEL FUOCO … Continua L'articolo Tre morti solo ieri, sette in una settimana: il lavoro torna a uccidere proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

