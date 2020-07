Switch smarrito? La polizia sfrutta Animal Crossing New Horizons per rintracciare il proprietario (Di lunedì 20 luglio 2020) Un giocatore di Animal Crossing New Horizons si è ricongiunto con il suo Switch perso dopo che il dipartimento di polizia locale ha inviato una lettera all'interno del gioco ad uno dei suoi amici.Il signor Zheng si è dimenticato il suo Switch dopo che ha posizionato i suoi effetti personali sopra lo sportello del bancomat. I passanti hanno trovato la console e l'hanno portata alla stazione di polizia locale di Taipei per denunciare lo smarrimento, ma l'ufficiale di polizia non era sicuro di come restituirlo al suo proprietario originale. Non avevano familiarità con il gioco, ma quando si è consultato con altri colleghi, hanno capito di poter inviare un messaggio ad uno degli amici.Le lettere in-game sono il ... Leggi su eurogamer

