Sora, Sindaci al capezzale di ospedale e sanità. Convocato un vertice straordinario (Di lunedì 20 luglio 2020) Una sinergia tra i Sindaci del Distretto C per difendere l’ospedale di Sora e più in generale il diritto alla salute dei cittadini. E’ con questo intento che il sindaco di Sora Roberto De Donatis ha Convocato un incontro con tutti i Sindaci del Distretto sanitario C del quale Sora è capofila. Il vertice è stato Convocato per giovedì 22, alle ore 18.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale della città volsca. L’elenco dei Comuni invitati alla riunione Come detto, al vertice straordinario sono stati invitati i Comuni che, oltre a Sora, fanno parte del Distretto Sanitario C: Alvito, Arce, Arpino, Atina, Belmonte ... Leggi su ilcorrieredellacitta

SORA – Verso l’istituzione di San Casto “Monumento Naturale”. La Regione visita il Castello

“La bellezza del Monte San Casto è un patrimonio da preservare e la giornata di oggi, trascorsa su questa collina che domina la città di Sora impreziosendola, rafforza l’impegno a fare in modo che ...

