Salvini a Fasano: come la racconta lui e come è andata davvero (male) (Di lunedì 20 luglio 2020) Nel video che vedete qui sopra potete ammirare come la pagina della Lega Salvini Premier abbia raccontato l’inaugurazione della sede del Carroccio in quel di Fasano in provincia di Brindisi con l’avvolgente colonna sonora di Luciano Pavarotti che canta Vincerò. Salvini si tuffa tra la folla, accoglie tutti con strette di mano, baci & abbracci e selfie. In questo video ripreso dall’alto invece potete ammirare tutt’altro, ovvero la realtà dei fatti: i fischi, le contestazioni, la pochissima gente davanti alla sede della Lega e il ragguardevole numero di contestatori fermato dalla polizia ma pronto ad intonare cori di grande accoglienza come “Te ne vai o no, te ne vai sì o no?” insieme a ... Leggi su nextquotidiano

Nel video che vedete qui sopra potete ammirare come la pagina della Lega Salvini Premier abbia raccontato l’inaugurazione della sede del Carroccio in quel di Fasano in provincia di Brindisi con l’avvo ...

Tour di successo per Salvini in Puglia ma a coloro che lo contestano dice: «Sono i cani da guardia di Emiliano»

A Grottaglia, poi a Racale, infine a Ugento e Gallipoli: sono le tappe odierne del tour elettorale in Puglia di Salvini che domani sarà a Ceglie, Fasano e Alberobello. Ilva, Xylella, contaminazione Co ...

