Revelli a TPI: “Governissimo con Berlusconi? Certi potentati vogliono la restaurazione per mettere le mani sui fondi europei” (Di lunedì 20 luglio 2020) Da alcune settimane nel dibattito politico italiano si è insinuata l’opzione di un governissimo allargato a Silvio Berlusconi: un esecutivo di solidarietà nazionale, guidato da un premier diverso da Giuseppe Conte e retto da un insieme di forze moderate tra cui Pd, Italia Viva, una parte del M5S, una parte della Lega e certamente Forza Italia. A favore di questa ipotesi si sono espressi, tra gli altri, l’ex premier Romano Prodi, l’imprenditore Carlo De Benedetti e il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Ne discutiamo con il politologo Marco Revelli, che su TPI ha recentemente pubblicato una riflessione in cui definisce la prospettiva del governissimo il sintomo di una “malattia morale e politica”.Prodi, De Benedetti, Fontana: tre indizi fanno la prova di un tentativo di governissimo con ... Leggi su tpi

Ne discutiamo con il politologo Marco Revelli, che su TPI ha recentemente pubblicato una riflessione in cui definisce la prospettiva del governissimo il sintomo di una "malattia morale e politica".