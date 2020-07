"Quella roba lì". Vergogna in tv di Zingaretti: insulti al centrodestra targato Salvini-Meloni (Di lunedì 20 luglio 2020) Provate a indovinare? Ancor prima della chiusura dell'accordo (al ribasso) sul Recovery Fund in Europa, Nicola Zingaretti canta vittoria. Lo fa a In Onda, il programma di David Parenzo e Luca Telese su La7, dove mentre erano in corso i negoziati serali di lunedì 20 luglio, il segretario del Pd parlava di "grande vittoria" dell'Italia. Inoltre, spiegava senza giri di parole che a suo parere dovremmo immediatamente fare ricorso al Mes. Poi, ovviamente, gli attacchi al centrodestra. O meglio, "al destracentro", afferma Zingaretti, "perché oggi in Italia non abbiamo più il centrodestra". Quindi aggiunge: "Perché le forze che in maggioranza stanno dentro a Quella parte dell'alleanza sono forze che quando possono picconano l'Europa, Quella roba ... Leggi su liberoquotidiano

elisabetta_pini : @_MHaruma antifemministissimo, sia mai per carità aboliamo tutte le fiabe classiche a me la cosa che ha fatto arra… - Libero_official : #Zingaretti a #InOnda parla di 'grande vittoria' dell'Italia sul #RecoveryFund e bolla #Salvini e #Meloni come 'que… - elisabetta_pini : @_MHaruma Io non accetterò mai che abbiano reso la mia cattiva Disney preferita... quella roba lì. Ma mai nella vit… - filialifia : @haritotoge_ Le crocchette erano ok dai, buone. La scatoletta con la carne, quella roba lì faceva schifo - cosimosimone2 : RT @SandroSca: Il calcio è quella roba per cui alcuni 14enni hanno competenze, conoscenze e capacità di analisi da gotha del giornalismo, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella roba Joseph DeAngelo, da poliziotto a serial killer: decine di omicidi, stupri e rapine

Gli Stati Uniti possiedono una lista nera di decine di serial killer metodici e senza scrupoli. Nel corso della loro storia, questi assassini hanno sparso sangue e terrore da una costa all’altra, occu ...

Nicola Zingaretti a In Onda insulta il centrodestra targato Salvini-Meloni: "Quella roba lì"

Provate a indovinare? Ancor prima della chiusura dell'accordo (al ribasso) sul Recovery Fund in Europa, Nicola Zingaretti canta vittoria. Lo fa a In Onda, il programma di David Parenzo e Luca Telese s ...

Gli Stati Uniti possiedono una lista nera di decine di serial killer metodici e senza scrupoli. Nel corso della loro storia, questi assassini hanno sparso sangue e terrore da una costa all’altra, occu ...Provate a indovinare? Ancor prima della chiusura dell'accordo (al ribasso) sul Recovery Fund in Europa, Nicola Zingaretti canta vittoria. Lo fa a In Onda, il programma di David Parenzo e Luca Telese s ...