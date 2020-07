Ora potete indossare le mascherine di David Lynch (Di lunedì 20 luglio 2020) Il regista visionario David Lynch si sta dimostrando sempre di più un istrionico protagonista di questo lockdown causato dalla pandemia di coronavirus: nelle scorse settimane, infatti, il filmmaker dietro a capolavori come Inland Empire, Velluto blu e Mulholland Drive ha tenuto compagnia ai suoi numerosi fan con strampalate dirette dal suo bunker e con la diffusione di corti sperimentali. Di recente, poi, si è tornato a parlare del suo indimenticabile Twin Peaks per un documentario che ne sonderà ulteriormente l’immaginario. L’ultima iniziativa, però, è perfettamente in sintonia coi tempi folli che stiamo vivendo: si tratta del lancio di una linea di mascherine personalizzate. Lo Studio: David Lynch, che è il braccio creativo del regista e la ... Leggi su wired

rtl1025 : Ora in diretta con noi @Gaia_Gozzi ????? Potete votare per #PowerHitsEstate2020 il suo singolo #Chega su… - ladyonorato : In Commissione #REGI ora è collegato il Ministro tedesco per gli affari economici ed energia, Peter Altmaier, come… - larrysangel28 : Dovete capire che le persone hanno la propria privacy, ne hanno bisogno e ne hanno diritto, voi non potete andare s… - xingaesthetic : ma voi lo vedete quanto è mini? bene ora potete piangere con me - IlariaMe : 2/3 dintorni sia stato gia' da tempi consentito.' Nelle zone liberate dall'esercito siriano e restituite alla legit… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora potete Ora potete indossare le mascherine di David Lynch Wired.it Ora potete indossare le mascherine di David Lynch

Il regista visionario è molto presente in forma digitale durante questa pandemia: la sua ultima iniziativa è il lancio di una serie di accessori personalizzati Il regista visionario David Lynch si sta ...

LIVE MotoGP, GP Spagna in DIRETTA: Valentino Rossi in crisi, Marquez infortunato. Mondiale aperto

Ora viene portato in barella al centro medico ... il Gran Premio si disputerà su due manche. Potranno prendere parte alla seconda manche solamente i piloti che hanno terminato la prima. La griglia di ...

Il regista visionario è molto presente in forma digitale durante questa pandemia: la sua ultima iniziativa è il lancio di una serie di accessori personalizzati Il regista visionario David Lynch si sta ...Ora viene portato in barella al centro medico ... il Gran Premio si disputerà su due manche. Potranno prendere parte alla seconda manche solamente i piloti che hanno terminato la prima. La griglia di ...