Missione Hope, gli Emirati Arabi hanno appena lanciato un razzo verso Marte (Di lunedì 20 luglio 2020) https://youtu.be/RrIc7ZlwbgE?t=3288 Ha preso il volo dal Giappone la prima Missione degli Emirati Arabi verso Marte. Il suo nome è Hope, speranza, e, dopo diversi rinvii a causa del maltempo, il razzo che trasportava la sonda marziana ha lasciato il suolo alle nostre 23:58, ha annunciato la Mitsubishi Heavy Industries che ha costruito il lanciatore arabo. Hope è una Missione dell’agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti – la prima nel suo genere nel paese asiatico – con destinazione Marte. A differenza dei rover che da tempo sono sulla superficie del pianeta rosso, Hope rimarrà in orbita, dove ... Leggi su wired

RaffaeleDiPalma : RT @AstronautiCAST: La separazione di #Hope è avvenuta con una buona inserzione in orbita, e i segnali della sonda sono stati ricevuti dal… - vedanama : RT @AstronautiCAST: La separazione di #Hope è avvenuta con una buona inserzione in orbita, e i segnali della sonda sono stati ricevuti dal… - futuroprossimo : Hope è il primo tentativo della nazione araba di diventare interplanetaria. La navicella è decollata dal centro spa… - AstronautiCAST : La separazione di #Hope è avvenuta con una buona inserzione in orbita, e i segnali della sonda sono stati ricevuti… - gabrielanthonyp : RT @Link4Universe: La missione Perseverance della NASA, che partirà per Marte a fine mese, ha congratulato il team della missione Hope, deg… -

Ultime Notizie dalla rete : Missione Hope Hope for launch Media Inaf Marte, tre missioni per scoprire la vita

Hope permetterà anche di celebrare in maniera siderale i 50 anni dell'indipendenza della nazione. DOMANDE CELESTI Il 23 luglio tocca alla Cina, orgogliosa del rover spedito di recente sul lato ...

Marte, lanciata la sonda degli Emirati Arabi

Dopo due rinvii è stata lanciata Hope, la prima missione degli Emirati Arabi Uniti diretta a Marte. Partita dalla base spaziale giapponese Tanegashima con un razzo H-2A della Mitsubishi Heavy ...

Hope permetterà anche di celebrare in maniera siderale i 50 anni dell'indipendenza della nazione. DOMANDE CELESTI Il 23 luglio tocca alla Cina, orgogliosa del rover spedito di recente sul lato ...Dopo due rinvii è stata lanciata Hope, la prima missione degli Emirati Arabi Uniti diretta a Marte. Partita dalla base spaziale giapponese Tanegashima con un razzo H-2A della Mitsubishi Heavy ...