Meteo NAPOLI: bel tempo e clima più caldo, ma senza troppi eccessi (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Meteo su NAPOLI vedrà il rafforzamento di un campo di alta pressione, con stabilità e caldo che tornerà ad essere afoso col passare dei giorni. Lunedì 20: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 29 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Martedì 21: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 5 Km/h, raffiche 34 Km/h. Zero Termico: circa 4400 metri. Mercoledì 22: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 28 Km/h. Zero Termico: circa 4400 ... Leggi su meteogiornale

zazoomblog : Meteo Napoli domani martedì 21 luglio: cielo sereno - #Meteo #Napoli #domani #martedì - NapoliOpen : Sunny Meteo #Napoli !Condizioni #meteo per domani a #Rho - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Meteo a #Napoli: le previsioni del 19 luglio - SkyTG24 : Meteo a #Napoli: le previsioni del 19 luglio - ilpadulo : #Napoli Sunny Oggi! Con un picco di 29 C e un minimo di 19 C.#Meteo -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo NAPOLI Meteo Napoli, l’estate non decolla: nel weekend piogge e temporali Fanpage.it Serie A, pari tra Inter e Roma. Vince il Napoli, Spal retrocessa

Serie A, i risultati di domenica 19 luglio 2020: pari nel big match tra Roma e Inter, vince il Napoli. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 19 luglio 2020. La trentaquattresima giornata emette il p ...

Meteo NAPOLI: bel tempo e clima più caldo, ma senza troppi eccessi

Il meteo su Napoli vedrà il rafforzamento di un campo di alta pressione, con stabilità e caldo che tornerà ad essere afoso col passare dei giorni. Lunedì 20: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 1 ...

Serie A, i risultati di domenica 19 luglio 2020: pari nel big match tra Roma e Inter, vince il Napoli. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 19 luglio 2020. La trentaquattresima giornata emette il p ...Il meteo su Napoli vedrà il rafforzamento di un campo di alta pressione, con stabilità e caldo che tornerà ad essere afoso col passare dei giorni. Lunedì 20: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 1 ...