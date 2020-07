Malore nella notte: si è spento il sorriso di Alessandra. Inutile la corsa in ospedale (Di lunedì 20 luglio 2020) Si è sentita male durante la notte tra venerdì e sabato, Alessandra Casagrande, 52 anni di Zero Branco, comune italiano di 11mila abitanti della provincia di Treviso, in Veneto. A colpire la donna molto probabilmente un infarto. Alessandra, moglie del titolare dell’azienda Favaro 1, (settore pavimentazioni) che ha sede nel veneziano. La donna si era sentita male nelle ultime ore di venerdì mentre si trovava in casa con la famiglia e, nonostante il ricovero in ospedale, i medici nella tarda serata di sabato. La donna ha lottato tra la vita e la morte per diverse ore, sostenuta dall’affetto del marito Luca Favero e dei due figli di 23 e 18 anni. La donna si era sentita male durante la notte tra venerdì 17 e sabato 18 luglio. Immediato ... Leggi su caffeinamagazine

