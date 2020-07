Incendio vicino al campo rom di Tor di Valle: chiuse via Ostiense e via del Mare (Di lunedì 20 luglio 2020) Sterpaglie e verde in fiamme e traffico paralizzato dal Raccordo Anulare fino a viale Marconi:questo il bilancio – parziale – dell’Incendio che da circa due ore sta interessando la zona di Tor di Valle, tra Via del Mare e via Ostiense. Entrambe le strade sono state chiuse al traffico in quanto impraticabili a causa del fumo che ha invaso le carreggiate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato e i vigili del fuoco con due autobotti. Pesanti le ripercussioni sul traffico in tutta la zona che va dall’ex ippodromo fino a viale Marconi. Incendio vicino al campo rom di Tor di Valle: chiuse via Ostiense e via del Mare su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

