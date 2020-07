Formula 1, Ross Brawn scagiona la Racing Point: “il ricorso Renault? Copiare nel nostro sport è uno standard” (Di lunedì 20 luglio 2020) La Racing Point può dormire sonni tranquilli, almeno ascoltando le parole di Ross Brawn circa il ricorso presentato per ben due volte dalla Renault, certa che le due monoposto rosa siano una copia della Mercedes 2019. Rudy Carezzevoli/Getty ImagesIl direttore generale della Formula 1 è stato interrogato sulle rimostranze degli altri team nei confronti della scuderia di Lawrence Stroll, ma ha minimizzato la questione: “Copiare in Formula 1 è uno standard, ogni squadra ha fotografi digitali nella corsia dei box che prendono migliaia di foto di ogni auto per l’analisi, al fine di Copiare le idee migliori. Noi fornivamo ai nostri fotografi una lista della spesa. La ... Leggi su sportfair

Brawn sulla Racing Point: "In Formula 1 tutti copiano"

Noi fornivamo ai nostri fotografi una lista della spesa”. Queste le dichiarazioni del direttore generale della Formula 1, Ross Brawn a proposito del caso Racing Point.

