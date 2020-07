Fiorentina, Kouamè: "La deviazione non mi toglie la gioia per il gol" (Di lunedì 20 luglio 2020) FIRENZE - " La deviazione mi può togliere il gol, ma non la gioia e il sorriso! L'importante era tornare al gol, poi per il +3 al fantacalcio ci vediamo la prossima partita. Forza viola! ". È il ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Kouamè Serie A, Fiorentina-Torino 2-0: Kouame e Cutrone infiammano il Franchi, viola aritmeticamente salvi - Sportmediaset Sport Mediaset Serie A, Fiorentina-Torino 2-0: Kouame e Cutrone infiammano il Franchi, viola aritmeticamente salvi

La Fiorentina mette definitivamente al sicuro la sua classifica e batte per 2-0 un generoso Torino, che recrimina per un gol annullato a Edera e si mangia le mani per un gran palo di Belotti. Per i vi ...

Fiorentina-Verona, le formazioni ufficiali: Kouamé titolare

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Verona: FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Dalbert; Sottil, Ribery; Kouamé. VERONA (3-4-2-1): Silvestri; ...

