Emma Marrone, il duro sfogo non passa inosservato: ecco le prove (Di lunedì 20 luglio 2020) Emma Marrone si lascia andare ad un lungo sfogo sui social che non passa inosservato e che fa notare il lato più duro della cantante. ecco le prove. foto facebookLa cantante salentina questa volta non ha resistito nel lasciarsi andare ad un lungo sfogo sui social e in particolare nella pagine instagram, raccogliendo anche il sostegno dei follower. Da settimane impegnata con la nuova edizione di X factor, la bionda non ha potuto fare a meno di condannare una foto che stava circolando sul web. ecco di cosa si tratta. Emma Marrone, la cantante sbotta sui social: “Che schifo” Emma Marrone (fonte da Instagram @real ... Leggi su chenews

VanityFairIt : Catturata tra le vie della sua amata Roma, la cantante, nuova brand ambassador, sfoggia una carrellata di look dive… - XFactor_Italia : Spoiler: siamo già tutti pazzi di @MarroneEmma ?? #XF2020 - fil_ippo7 : RT @VanityFairIt: Catturata tra le vie della sua amata Roma, la cantante, nuova brand ambassador, sfoggia una carrellata di look diversi ??… - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Aiutami a trovare la motivazione per non cadere più come ero un tempo @MarroneEmma ???????? Emma Marrone Amore https://t.… - GuitarDaniele : Aiutami a trovare la motivazione per non cadere più come ero un tempo @MarroneEmma ???????? Emma Marrone Amore -